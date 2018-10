Heb jij liever echt geld of geld op de bank?

Steeds minder mensen betalen met contant geld. Van iedere tien betalingen worden er zes met een pinpas gedaan.

Voordelen

Omdat je niet in je portemonnee hoeft te zoeken, en de kassamedewerker geen geld terug hoeft te geven, gaat pinnen sneller dan contant betalen. Hierdoor zijn de rijen bij de kassa korter.

Kritiek

Toch is er kritiek op het pinnen. Als er een keer een storing is bij de bank, kun je bijvoorbeeld geen boodschappen doen als je geen contant geld meer hebt. Ook is pinnen lastig voor sommige oudere mensen en gehandicapten. Zij betalen nog steeds liever contant.

