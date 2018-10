Bijna 200 goudvissen gevangen in beek

Een visser heeft in Arnhem bijna 200 goudvissen uit een beekje gehaald. Alle vissen zijn door mensen illegaal gedumpt in het water.

Bedreiging

Volgens deskundigen zijn goudvissen een bedreiging voor andere vissen en planten in het water. Ze kunnen wel overleven in het beekje, maar ze horen er niet. Binnenkort worden er snoeken losgelaten in het water. Die passen wel bij de omgeving.