Weet jij welke informatie er over jou wordt verzameld?

Zonder dat je het doorhebt, wordt er allerlei informatie over je verzameld. Camera's zien waar je bent, openbare wifi krijgt je e-mailadres als je inlogt, en je ov-chipkaart houdt bij waar je met de trein heengaat.

Dat opslaan van gegevens is niet goed of fout, maar onderzoekers zeggen wel dat het belangrijk is om er bij stil te staan.