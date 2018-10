Moeten vuurtorens blijven bestaan?

Er is discussie over de hoogste vuurtoren van Nederland. Moet de vuurtoren op de Maasvlakte weg of mag hij blijven?

De vuurtoren wordt niet meer gebruikt en is dus niet meer nodig. Anderen vinden hem zo bijzonder dat ze willen dat het een monument wordt. Dat is al vaker gebeurd bij vuurtorens.

Drie vragen

Maar waarom zijn er eigenlijk vuurtorens? Waarom worden er vuurtorens gesloopt? En wat gebeurt er met de vuurtorens die blijven staan? Je ziet en hoort het in de video boven dit bericht.