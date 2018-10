Producer Jack $hirak wint beste Nederlandse act

Jack $hirak heeft de MTV EMA gewonnen voor de beste Nederlandse act. Dat is een belangrijke muziekprijs die gisteravond werd uitgereikt.

De producer maakt nu kans op nog een EMA: die voor beste act ter wereld. Lil' Kleine won die prijs vorig jaar. Dat was de eerste keer dat een Nederlander die prijs won.

Spanje

Op 4 november worden de rest van de prijzen uitgereikt in Spanje. Hier komen sterren van over de hele wereld naartoe, zoals Ariana Grande, Dua Lipa, Camilla Cabello en Drake. Dan zal $hirak horen of hij ook de 'beste act ter wereld' is.