Jongen urenlang kwijt op het IJsselmeer

Reddingswerkers hebben een vermiste jongen van 13 gezond teruggevonden. De jongen was urenlang spoorloos en er is lang naar hem gezocht.

Zoekactie

De jongen was in het begin van de avond vanaf Urk met een bootje het IJsselmeer opgevaren. Toen hij niet terugkwam, werd een grote zoekactie gestart met een helikopter en reddingsboten. Ook vissersboten, brandweer en politie zochten mee.

Gevonden

De brandweer vond de jongen op een dijk, niet ver van zijn sloep. Waarom hij niet eerder aan land kon komen, is niet duidelijk. De jongen is onderzocht in een ambulance en daarna naar huis gebracht.