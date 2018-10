We hebben een nieuwe presentator! Evita Mac-nack is de opvolger van Welmoed. Ze is 23 jaar een heeft er heel veel zin. Evita noemt het Jeugdjournaal presenteren een droom die uitkomt.

Evita is op dit moment presentator bij televisiezender AT5 en ze werkt bij NOS Stories. Het duurt nog wel even voor je haar op televisie ziet. Evita begint pas volgend jaar.