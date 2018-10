Boze beren doden wolf in dierentuin

In het dierenpark Dierenrijk in Nuenen hebben beren plotseling een wolf doodgebeten. De vier beren leven samen met vier wolven in één verblijf. Dat ging tot nu toe altijd goed.

De aanval

Bezoekers zagen hoe de beren de wolf aanvielen. De wolf viel in het water en toen ze eruit wilde klimmen, kwamen de beren ineens op haar af. Verzorgers probeerden nog in te grijpen, maar konden niks meer doen.

Niet uit elkaar

Bij Dierenrijk zijn ze geschrokken, maar gaan ze de beren en wolven niet uit elkaar halen. Ze vinden het juist goed dat de dieren samenleven, omdat ze dat in het wild ook doen.