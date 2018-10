Deze game is hard op weg een record te verpletteren

De nieuwe game Red Dead Redemption 2 lijkt het succesvolste spel van het jaar te worden. Het heeft in drie dagen tijd meer dan 640 miljoen euro opgebracht.

Western

Red Dead Redemption 2 gaat over cowboys in het Wilde Westen. Het is niet echt geschikt voor kinderen omdat er veel geweld en gescheld in zit. Aan het spel is zo'n 7 jaar gewerkt door meer dan 1000 mensen.

Er is ook kritiek op het bedrijf; de werknemers moesten soms zelfs blijven slapen op het kantoor om het spel op tijd af te krijgen.

Grand Theft

Het vorige spel van dit merk, Grand Theft Auto V, was een nog groter succes. Dat haalde in drie dagen tijd 880 miljoen euro op en is inmiddels de meest succesvolle game aller tijden.