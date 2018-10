Jelle lag in ziekenhuis dat moest sluiten

Er is nog steeds veel gedoe rondom ziekenhuizen die vorige week failliet gingen. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam moest sluiten, maar het is nog onduidelijk wat er met patiënten, artsen en andere medewerkers gebeurt. Jelle van 10 is een van de laatste patiënten die in het ziekenhuis werd geopereerd. In het filmpje hierboven vertelt hij erover.

Wat is er aan de hand? Het Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam en het IJsselmeer-ziekenhuis in Lelystad, Emmeloord, Urk en Dronten hebben flinke geldproblemen. Daarom moeten ze nu sluiten. Patiënten in Amsterdam kunnen terecht in ziekenhuizen in de buurt, maar in Flevoland is dat lastiger. Daar zijn minder andere ziekenhuizen dichtbij.