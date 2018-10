Hoe gaat het nu met de Bitcoin-familie?

Een jaar geleden kwam het gezin wereldwijd in het nieuws . Ze hadden hun huis en alle andere spullen verkocht. Van dat geld kochten ze digitale munten, bitcoins dus.

De zusjes Joli, Juna en Jessa zijn bijna een jaar samen met hun vader en moeder de hele wereld over gereisd. Het gezin betaalde hun reis op een nieuwe manier, namelijk met bitcoins.

De waarde van bitcoins wisselt per dag. Dat heeft te maken met hoe populair de bitcoin is. Je kunt daardoor geld verdienen maar ook verliezen met bitcoins.

Bitcoins zijn virtuele munten. Het geld bestaat alleen op internet, in de digitale wereld. Je koopt het wel met echt geld. Je bewaart de bitcoins in een digitale portemonnee en niet op een bank.

De zusjes vinden het erg leuk om te reizen. Ze hebben al veel mooie plekken gezien. Onderweg volgen ze online schoollessen.

Het gezin is nu weer even terug in Nederland, maar ze hebben plannen om binnenkort weer verder te reizen.