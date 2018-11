Gratis griepprik voor juffen en meesters

Juffen en meesters in Amsterdam mogen dit jaar gratis de griepprik halen. Die prik zorgt ervoor dat je minder snel de griep krijgt. Scholen hopen dat daardoor leraren niet ziek worden en dat alle lessen gewoon doorgaan.

Invallers

In heel Nederland zijn er te weinig inval-juffen en meesters. Als een juf of meester ziek is, is het dus erg lastig om een vervanger te vinden. Daarom vinden scholen het belangrijk dat juffen en meesters dit jaar niet ziek worden.

Wat vind jij: is het logisch dat juffen en meesters een prik moeten halen? Reageer op onze stelling!