StukTV heeft een nieuwe (grote) baas

De mannen van StukTV hebben een nieuwe baas. Hij heet John de Mol en is de eigenaar van het televisiebedrijf Talpa.

Het is voor het eerst dat een groot mediabedrijf een YouTube-kanaal overneemt. StukTV krijgt van Talpa veel geld om video's te maken.

StukTV werkte eerder al wel samen met een groot bedrijf. De mannen maakten de series Jachtseizoen en Roadtrippers voor RTL.

The Voice

John de Mol is een van de rijkste mensen van Nederland. Hij is de baas van televisiezenders als SBS, Veronica en Net5. Ook heeft hij het programma The Voice of Holland bedacht. Vanavond zie je John de Mol en Giel van StukTV in het Jeugdjournaal.