Honderden kinderen krijgen thuis les en gaan nooit naar school

Zo'n 800 kinderen in Nederland krijgen thuis les van hun ouders en dat aantal groeit ieder jaar. Deskundigen maken zich daar zorgen over.

Ook Fiene en haar broer Berend uit Rijswijk krijgen thuis les. Fiene hoort in de brugklas te zitten, maar is nog nooit naar school geweest. In het volgende filmpje laten ze zien hoe dat is:

Alle kinderen in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze 16 jaar zijn.Toch wordt voor voor sommige kinderen een uitzondering gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld als ouders nergens in de buurt een school vinden die past bij hun geloof. Of als er geen school is die hoort bij hun ideeën over het leven.

Deskundigen willen dat er strengere regels komen voor kinderen die dit soort thuisonderwijs krijgen. De minister van Onderwijs zegt dat hij daar volgend jaar naar gaat kijken.