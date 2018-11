Tim Hofman maakt #BOOS-film over asielzoekerskinderen

De presentator is daarom een grote handtekeningenactie begonnen. En hij heeft een documentaire met asielzoekerskinderen gemaakt.

Tim Hofman is boos! 400 asielzoekerskinderen die hier zijn opgegroeid, mogen niet in Nederland blijven. Tim vindt dat niet kunnen.

De documentaire TERUG NAAR JE EIGE LAND kun je kijken via deze site . Naast de kinderen in de film heeft Tim Hofman nog 20 andere kinderen gesproken die bijna worden uitgezet. De komende weken zijn hun verhalen ook op de site te zien.

De staatssecretaris die over asielzoekers gaat is het niet met Tim eens. Hij zegt dat de 400 kinderen geen kans maken om in Nederland te blijven en hij wil deze groep geen valse hoop geven.