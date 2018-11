Nederland krijgt misschien eigen Formule 1-wedstrijd

In 2020 kun je misschien wel in Nederland naar een echte Formule 1-wedstrijd toe. Belangrijke mensen hebben daar nu gesprekken over. De wedstrijd is dan in Zandvoort en Max Verstappen kan er bij zijn.

In 1985 was er voor het laatst een Formule 1-wedstrijd in Nederland. Die wedstrijd was toen ook in Zandvoort.

Vergaderen

Het is nog niet 100% zeker dat de wedstrijd doorgaat. De mensen die erover gaan moeten er nog over vergaderen.

Goedkoop is het niet: een wedstrijd organiseren kost 30 tot 40 miljoen euro.

Jouw mening

Zou jij naar een Formule 1-wedstrijd gaan? Of vind je het leuker om sport op televisie te kijken? Reageer op onze stelling!