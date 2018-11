Al meer dan 70.000 handtekeningen na #BOOS-film

Al meer dan 70.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie van Tim Hofman. Met de petitie wil hij ervoor zorgen dat 400 asielzoekerskinderen die in Nederland zijn opgegroeid in Nederland mogen blijven.

Omdat zo veel mensen hun handtekeningen hebben gezet, moet de Tweede Kamer nu over het plan gaan praten. De staatssecretaris die over het onderwerp gaat zegt dat hij zich aan de wet moet houden. Dat betekent dat hij geen uitzondering kan maken voor deze kinderen.

De film

Gisteren ging Tims film 'Terug naar je Eige Land' in première. Die film gaat ook over asielzoekerskinderen die in Nederland willen blijven.

