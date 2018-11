Davina Michelle staat op nummer 1

Duurt te lang van Davina Michelle is de nieuwe nummer 1 van de Top 40. En dat is bijzonder, want het is alweer zes jaar geleden dat er voor het laatst een Nederlandse zangeres op 1 stond.

Het nummer is bekend van het populaire televisieprogramma de Beste Zangers. Op YouTube is het optreden van Davina Michelle al bijna 3 miljoen keer bekeken.