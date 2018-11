Koningin Máxima moet de komende tijd rust houden. Wat ze precies heeft is niet duidelijk, maar haar dokters denken dat het een darminfectie is. Dat betekent dat ze waarschijnlijk misselijk is en koorts heeft.

Tanzania

Omdat ze ziek is, heeft zij een belangrijke reis afgezegd. Volgende week zou ze naar het Afrikaanse land Tanzania gaan om over de ontwikkeling van dat land te praten. Doordat ze niet gaat, kan ze de komende weken rustig aandoen.