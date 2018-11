Wanneer is Amalia's eerste echte toespraak?

Groot nieuws in Spanje: kroonprinses Leonor van 13 gaf deze week haar eerste toespraak. Ze sprak over de Spaanse grondwet.

Koning Willem-Alexander en Amalia's oma prinses Beatrix deden al wel iets officieels toen ze nog op de middelbare school zaten. Koningshuis-kenner Kysia Hekster denkt dat Amalia het best leuk zou vinden:

Onze prinses Amalia is al iets ouder, maar zij heeft nog niet zo'n officieel moment gehad. Hoe zit dat precies?

Maar voorlopig is het nog afwachten wanneer Amalia aan de slag gaat. In de video hierboven zie je er meer over.