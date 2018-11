Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters gaan verhuizen. Ze wonen nu nog in Wassenaar, maar ze gaan in Den Haag wonen. Die plaatsen liggen naast elkaar.

De familie zou eigenlijk in 2013 al verhuizen, maar toen was Huis ten Bosch nog niet klaar. De afgelopen jaren is het huis flink opgeknapt en dus kunnen ze er nu pas gaan wonen.