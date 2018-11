Steeds meer kinderen hebben een eigen bedrijf

Geen geld verdienen met een bijbaantje, maar geld verdienen met je eigen bedrijf. Steeds meer kinderen in Nederland doen dat.

Om een serieus bedrijf te starten moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vorig jaar schreven 27.000 kinderen tussen de 8 en 18 jaar zich in. Sommige bouwen websites, anderen geven rondleidingen in hun stad en er zijn ook kinderen die geld verdienen met YouTube of social media.

Tips

Bij een eigen bedrijf komen best veel dingen kijken. Je moet origineel zijn, mensen moeten je idee leuk vinden en je moet reclame maken. Maar hoe doe je dat het beste? Kinderen in Utrecht kregen daar vandaag tips over op een speciale dag voor ondernemers.