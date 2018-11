Het gaat goed met gevonden leeuwtje Remy

Leeuwtje Remy is al goed aangesterkt. Het welpje werd een maand geleden achtergelaten in een weiland bij Tienhoven. Hij was verzwakt en werd opgevangen door Stichting Leeuw.

Eigenwijs

Inmiddels gaat het goed met het leeuwtje. Medewerkers van de opvang schrijven op Facebook dat de welp snel groeit en erg eigenwijs is. In het filmpje hierboven zie je Remy spelen.

Verhuizen

Het leeuwtje is inmiddels zo sterk dat hij de komende week naar een eigen verblijf verhuist, zegt een medewerker tegen NH Nieuws. Dat is een groter hok, waar hij ook andere leeuwen kan horen en ruiken. Als hij daar gewend is, kan hij daarna in een verblijf samen met de andere leeuwen.