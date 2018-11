Soufyan uit HNTM over Anna Nooshin, zijn familie en model zijn

Als je Holland's Next Top Model hebt gezien weet je vast dat Soufyan van 19 heeft gewonnen. Veel kinderen stuurden vragen voor hem in en Malou zocht hem op om de antwoorden te krijgen.

Soufyan is geadopteerd en praat in het interview over zijn familie. Ook geeft hij tips voor kinderen die model willen worden.

Is hij verliefd?

Veel van jullie wilden weten of hij nu een relatie heeft en of hij nog weleens praat met juryleden Anna Nooshin en Kim Feenstra. Je ziet het allemaal in deze video!