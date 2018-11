Famke Louise heeft nu haar eigen documentaire

Famke Louises video's op YouTube zijn miljoenen keren bekeken en bijna iedereen in Nederland heeft een mening over haar. Sommige mensen vinden haar geweldig, en anderen haten haar. Over haar leven is nu een documentaire-serie gemaakt.

In die serie is te zien hoe ze zich voorbereid op optredens, wat ze vindt van alle haatreacties en hoe er een einde kwam aan haar relatie met YouTuber SnapKing.

Privéleven

In de documentaire kunnen mensen dus nog meer zien van Famke's privéleven. Vind jij het goed dat beroemdheden zoveel laten zien van zichzelf? Reageer op onze stelling!