Ontbijt voor half miljoen schoolkinderen

Ongeveer een half miljoen kinderen ontbijten vandaag op school of in gemeentehuizen met hun burgemeester. In Rotterdam is de aftrap gegeven voor de 16e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Thema deze keer is 'Een feestje voor iedereen'.

Ontbijten

Ontbijten doen de meeste kinderen, maar niet iedereen. Met het Nationaal Schoolontbijt wordt daar bij stilgestaan. Want een goed ontbijt is belangrijk, vindt de organisatie. Daarom krijgen allerlei basisscholen een ontbijtpakket opgestuurd met gezonde spullen.

De opening van de ontbijtweek is dit jaar op een stoomboot in Rotterdam en DJ Nicky Romero én onze verslaggever Malou zijn daarbij.