Dylan Haegens lanceert zijn eigen tijdschrift

“Hey Dylan, wil je een eigen maandblad?” Dit werd mij ongeveer een jaar geleden gevraagd en inmiddels zijn we met een heel team dit mega toffe blad aan het maken. Het is een personality magazine zoals LINDA of &C, maar ons blad is speciaal voor jongeren en kids. Er staat van alles in over Youtubers, hypes, strips, internet, psychologie, games, ons team en nog veel meer! Ik ben mega benieuwd wat jullie er van gaan vinden! Het is vanaf 29 november te koop in alle winkels, waar bladen liggen, en je kunt er natuurlijk ook een abonnement op nemen! (linkje in bio) Dit jaar is echt een bizar jaar, eerst een eigen film en nu ook nog eens een eigen magazine 🎉