Steeds meer mensen opgelicht door nepwinkels

Kleding, make-up en gadgets: mensen kopen het steeds vaker via sociale media. En dat kan een risico zijn, zeggen deskundigen. Want steeds meer mensen worden opgelicht via nepwinkels op Instagram en Facebook. Vorig jaar voor wel 5 miljoen euro in totaal.

Nepmerken

Mensen krijgen bijvoorbeeld hun spullen niet, terwijl ze er al wel voor betaald hebben. Of ze krijgen namaakmerkkleding, of spullen die in het echt heel anders zijn dan op de foto.

Campagne

Vandaag begint een campagne om mensen voor online nepwinkels te waarschuwen. Het advies van deskundigen is om altijd goed te kijken van wie je spullen koopt.