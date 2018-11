Er is weer een weerrecord gebroken. In De Bilt werd het vanmiddag 19 graden en daarmee is het de warmste novemberdag ooit gemeten bij het officiële weerstation.

In het zuiden van het land werd het op sommige plaatsen zelfs meer dan 20 graden. Normaal is het rond deze tijd van het jaar 10 of 11 graden.

Blijft warm

De komende dagen blijft het ook best warm. Morgen wordt het waarschijnlijk zo'n 15 graden en donderdag en vrijdag wordt het zo'n 13 graden.