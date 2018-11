Record: dit echtpaar is 80 jaar en 288 dagen getrouwd

Een record waar je hart van gaat smelten: een echtpaar uit Drenthe is 80 jaar en 288 dagen getrouwd. Dat is in Nederland nooit eerder gebeurd.

Arend is 102 jaar en Aaltje 99 jaar. Ze leerden elkaar kennen tijdens het dansen en zijn in 1938 getrouwd.

Koning

Uit heel het land komen bloemen en kaartjes voor het echtpaar. Eerder dit jaar kregen ze al een handgeschreven kaart van koning Willem-Alexander. Vandaag vieren ze het record klein. Alleen hun kinderen en een paar journalisten komen op bezoek.