Deze school heeft een 'eventmanager' voor schoolreisjes en feestjes

Een school in Tilburg heeft niet alleen een conciërge, een directeur en meesters en juffen. Er is sinds kort ook een eventmanager! Die is speciaal aangenomen om alle feestjes, musicals en schoolreisjes te organiseren.

Het is de bedoeling dat meesters en juffen het dankzij eventmanager Susan minder druk krijgen. Ze overlegt ook veel met de kinderen over leuke activiteiten.