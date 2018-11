PSV scoort snelste goal ooit, maar is toch uitgeschakeld

Een grote teleurstelling voor voetbalclub PSV. De mannen zijn uitgeschakeld in de Champions League. Gisteravond verloren ze met 2-1 van de Britse club Tottenham.

Snelste goal ooit

Toch was het eerste doelpunt best een bijzondere. Luuk de Jong scoorde al na één minuut. Nog nooit eerder lukte dat PSV in de Champions League zo snel. Daarna bleef het heel lang 1-0.

2-1

Na 78 minuten scoorde Harry Kane van Tottenheim hard raak. En hij schoot één minuut voor het einde van de wedstrijd nóg een bal in het doel.