Alle kunstwerken van Rembrandt worden tentoongesteld

Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat alle tekeningen, schilderijen en prenten die ze van Rembrandt hebben in het museum laten zien. Nu ligt nog een groot deel daarvan in de opslag.

350 jaar geleden

Volgend jaar is het 350 jaar geleden dat schilder Rembrandt van Rijn overleed. Dat vindt het museum een goed moment om alles van Rembrandt tevoorschijn te halen. Vanaf half februari is het te bekijken.

Een maand geleden werd bekend dat een uitje naar een museum steeds populairder wordt.