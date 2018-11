Kinderen krijgen nu al les over vuurwerk

Op veel scholen gaat het nu al over vuurwerk. Het duurt nog wel even voor het Oud en Nieuw is, maar volgens de politie begint de vuurwerkoverlast ieder jaar al rond de herfstvakantie.

Gevaar

Veel kinderen krijgen de komende tijd vuurwerkles waarin gewaarschuwd wordt voor de gevaren. En dat is hard nodig, want de helft van de ongelukken gebeurt bij mensen die jonger zijn dan 20 jaar. Dat komt vaak door knalvuurwerk of illegaal vuurwerk.

Verplicht?

Opvallend is dat kinderen onder de 15 de laatste jaren minder vaak gewond raken. Volgens deskundigen komt dat doordat er tegenwoordig betere voorlichting over vuurwerk is. Zouden vuurwerklessen daarom verplicht moeten worden of vind je dat overdreven? Reageer op de stelling: