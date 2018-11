Deze nieuwe telefoon kun je ook opvouwen

Het ziet er gek uit, maar het wordt misschien wel heel gewoon: een telefoon die je op kunt vouwen. Telefoonfabrikant Samsung heeft er gisteravond als eerste een gepresenteerd.

De telefoon is eigenlijk een soort tablet en smartphone in één. Uitgevouwen is het een tablet, en ingeklapt is het een telefoon.

Apps

De opvouwbare telefoon ligt nog niet in de winkel. Programmeurs zijn wel al bezig om er apps voor te maken.

Lijkt het jou handig om je telefoon te kunnen opvouwen?