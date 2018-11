'Kinderen eten vaak ongezond in de lunchpauze'

Kinderen eten in de pauze graag ongezonde dingen en kopen die bij een supermarkt. Dat staat in een nieuw onderzoek. In totaal is 95 procent van wat kinderen kopen tijdens de lunch ongezond.

Kinderen kopen het vaakst snoep en chocola. Op nummer twee staan hartige snacks, zoals frikandelbroodjes en saucijzenbroodjes. Op nummer drie staat ongezonde drank, zoals frisdrank en energiedrank.

Gezonde kantine

Veel schoolkantines worden juist steeds gezonder. Zo is er vaker fruit te koop en zijn er gezondere broodjes. Maar uit het onderzoek blijkt dat zulke maatregelen dus niet helpen, als er een supermarkt vlakbij school zit.