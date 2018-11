Een man in Ridderkerk is gelukkig niet bang voor spinnen. In zijn keuken liep opeens een giftige tarantula rond. Een beet van het dier is zeer pijnlijk.

Dierenambulance

De man belde dierenambulance. Een spinnen-expert kwam het dier ophalen. Hij heeft het dier gevangen en in een plastic bakje gedaan.

De spin zat waarschijnlijk verstopt in een tros bananen en is zo naar Nederland gereisd.