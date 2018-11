Ajax speelt gelijk in Champions League

Ajax heeft gisteren in de voorrondes van de Champions League gelijk gespeeld tegen Benfica uit Portugal. Het is een belangrijk gelijkspel, want daardoor gaat Ajax nu sowieso Europees voetbal spelen.

In het begin was Benfica sterker en werd het 1-0. Na de rust ging het beter bij Ajax en scoorde Dusan Tadic de 1-1.

AEK

De volgende wedstrijd in de Champions League is tegen de Griekse club AEK Athene. Die is 27 november. Als Ajax daarvan wint, is de kans groot dat Ajax in de Champions League speelt. Als ze verliezen, mag Ajax wel nog meedoen in de Europa League.