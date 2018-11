Oproep: wat wil jij weten van Marco Borsato?

Marco Borsato is één van de bekendste zangers van Nederland. Jij kent hem waarschijnlijk vooral als jurylid van the Voice Kids en the Voice Senior. Binnenkort gaan we hem interviewen en daarbij stellen we jullie vragen!

Marco Borsato was in 1990 voor het eerst op televisie als zanger. Hij zong eerst in het Italiaans, maar later ging hij in het Nederlands zingen. Daardoor werd hij pas echt succesvol. In 2011 begon hij als jurylid bij the Voice of Holland. Nu doet hij alleen nog maar the Voice Kids en the Voice Senior.

De zanger maakte ook samen met andere bekende Nederlanders muziek. Bijvoorbeeld met rapper Ali B: