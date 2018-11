Koningin Máxima gaat volgende week weer aan het werk. Ze is weer helemaal beter. Vorige week werd bekend dat ze ziek was. Ze had een darminfectie en was daardoor waarschijnlijk erg misselijk. Haar dokters zeiden dat ze rustig aan moest doen.

Schulden

Vanaf woensdag is Máxima weer in het openbaar te zien. Dan gaat ze naar een bijeenkomst van een bedrijf dat mensen met geldproblemen helpt.