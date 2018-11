Bilal stelt een moeilijke vraag aan de minister-president

Bilal wil graag weten wat de minister eraan doet om ervoor te zorgen dat kinderen met en zonder migratie-achtergrond met elkaar in contact komen. Wat Mark Rutte als antwoord gaf, zie je in de video hierboven.

Mark Rutte, de baas van ons land, gaat af en toe het land in om met mensen te praten. Gisteravond was hij in de Schilderswijk in Den Haag. Daar woont Bilal, en hij mocht een vraag stellen.

De Schilderswijk in Den Haag is een buurt die weleens negatief in het nieuws is. Soms zijn er rellen en gebeuren er criminele dingen. De kinderen vinden dat best lastig. Ze hebben het gevoel dat mensen uit de Schilderswijk soms minder kansen krijgen.