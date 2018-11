Oui oui! Deze kinderen krijgen al Frans op de basisschool

Op verschillende scholen in Nederland is het een feestelijke dag. Want het is vandaag de Dag van de Franse taal. Daarom vieren sommige klassen met stokbrood en muziek uit Frankrijk dat ze Franse les krijgen.

Steeds minder Frans

Leraren die het vak Frans op de middelbare school geven, maken zich ook zorgen. Want steeds minderen leerlingen op de middelbare school kiezen het vak. Met deze dag hopen leraren dat te veranderen.

Op de basisschool

Er zijn in Nederland ook basisscholen die Frans geven. Een basisschool in Limburg vindt de taal zelfs zo belangrijk dat daar zelfs de kleuters Franse les krijgen!