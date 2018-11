Moeten kinderen meer leren over de Eerste Wereldoorlog?

Zondag is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. Op steeds meer middelbare scholen wordt er les over gegeven.

De Eerste Wereldoorlog begon in 1914. Oostenrijk en Hongarije waren toen nog één land. Samen met Duitsland en Italië vochten ze onder andere tegen Rusland, Frankrijk, Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Er kwamen in totaal meer dan 10 miljoen soldaten om. In 1918 kwam er een wapenstilstand en eindigde de oorlog.