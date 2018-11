Bus rijdt in één keer twee huizen binnen

Een grote puinhoop in het dorp Barneveld, in Gelderland. Een man is met een busje twee huizen in gereden.

Verkocht

Hij reed eerst door een tuin een garage in. Daarna ging hij hard achteruit en reed toen zo door de tuin, een ander huis in. Extra vervelend voor de nieuwe bewoners, want het huis was net verkocht.

De politie heeft de man aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.