Dwars: Eliane en Lieke willen zebrapad terug bij hun school

Het zebrapad voor de school van Eliane en Lieke in Haarlem is weggehaald. Dat zit ze dwars want het is nu minder veilig om over te steken.

Het zebrapad verdween toen de gemeente de weg bij de school vernieuwde. Youssef gaat met de meiden mee om te kijken of het zebrapad weer terug kan komen. Vanavond in het Jeugdjournaal zie je of het is gelukt.

Stelling

Wat vind jij: is een zebrapad bij school belangrijk of niet? Reageer hieronder op de stelling: