Saai industrieterrein vrolijker door graffiti

Bij een bedrijventerrein in Den Haag is veel graffiti-kunst gemaakt. Kunstenaars hebben het terrein omgetoverd tot een kleurrijke en vrolijke buurt. Volgens de bedenkers was het hard nodig. Zij vonden dat het er saai en somber uitzag.

Vrolijk

De nieuwe kunstwerken zijn op allerlei plekken te vinden, zoals op straat, in een bidkamer van een begraafplaats, bij een parkeergarage en zelfs op de kamers van een hotel.

Graffiti wordt vaker gebruikt om buurten op te vrolijken. Vaak komen door bijzondere muurschilderingen ook meer mensen een buurt bekijken.