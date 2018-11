Bewoners van Kinderdijk protesteren tegen brutale toeristen

Kinderdijk één van de beroemdste toeristische plekken in ons land. Het is vooral bekend vanwege de 19 oude molens. Ieder jaar komen honderdduizenden toeristen die bekijken.

Volgens actievoerders vergeten veel toeristen dat er ook echt mensen in de molens wonen. De bewoners hebben vaak last van toeristen die zo maar hun tuin in lopen. Of bezoekers die met een drone voor de ramen van de molens vliegen.

Door met de toeristen te praten, hopen de bewoners dat ze zich netter gaan gedragen.