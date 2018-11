Opnieuw brand in een koeienstal in Werkhoven

Verdrietig nieuws over een boerderij in het Utrechtse Werkhoven. Voor de derde keer in korte tijd is daar brand uitgebroken. Zo'n dertig koeien en twintig stieren die in de stal stonden hebben het niet overleefd.

Blussen

De brandweer is nog de hele dag bezig om de brand te blussen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De boer is voor de zekerheid gecontroleerd door het ambulancepersoneel.