Elfde van de elfde: het carnavalsseizoen is begonnen

Het is de elfde dag van de elfde maand en dat betekent het begin van het carnavalsseizoen. Vooral in Brabant en Limburg wordt dat groot gevierd. Maar ook op steeds meer andere plekken in het land vieren ze carnaval.

Verkleden

Om precies 11.11 uur worden elf kanonskogels afgeschoten. Veel mensen gaan verkleed de straat op. Het echte carnavalsfeest is pas in maart. Maar de voorbereidingen beginnen vanaf dit weekend en dat wordt gevierd.

Prinses Sofie

Ook wordt er ieder jaar een prins of prinses carnaval gekozen. Sofie van 15 is jeugdprinses in Venlo. Vanavond in het Jeugdjournaal vertelt ze hoe dat is.