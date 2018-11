Bizzey over sexy videoclips, druk zijn en huilen

De muziek van Bizzey is razend populair. Op YouTube heeft hij miljoenen views en zijn muziek wordt veel gestreamd, ook door kinderen. Milou ging bij hem langs met jullie vragen.

Huilen

In het interview legt Bizzey uit hoe hij aan zijn bijnaam komt, waarom er vaak veel naakt te zien is in zijn video's en waar hij vroeger van moest huilen. Ook vertelt de rapper dat hij nooit had verwacht dat zijn muziek ook bij kinderen zo populair zou zijn.